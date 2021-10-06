Троих уроженцев Дагестана задержали в Москве за избиение пассажира метро

Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве троих уроженцев Дагестана, которые избили мужчину метро. Об этом информирует пресс-служба столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. Трое мужчин вели себя агрессивно в отношении некоторых людей. В результате словесного конфликта с одним из пассажиров злоумышленники жестоко его избили, после чего скрылись с места происшествия.

Очевидцы сообщили в полицию о случившемся, и менее чем через 10 минут все подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене неподалеку от станции метро "Первомайская" и доставлены в отдел полиции. из сообщения ГУ МВД России по городу Москве

Задержанными оказались трое приезжих с Северного Кавказа в возрасте от 21 до 26 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Суд постановил арестовать одного из мужчин. Мера пресечения остальным нарушителям пока не избрана. Все трое проходят по статье "Хулиганство". Им грозит штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

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