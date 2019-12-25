В Татарстане по делу о краже сейфа из СК задержан следователь-криминалист

Он был задержан накануне при попытке выезда с территории республики.

К краже денежных средств из сейфа отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета РФ по Татарстану оказался причастен следователь-криминалист. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, помимо денег из сейфа пропали материалы уголовного дела. Организатором преступления оказался сотрудник отдела криминалистики республиканского ведомства. Отмечается, что он был задержан накануне при попытке выезда с территории Татарстана.

Соучастниками по делу проходят четверо жителей города Альметьевск. Одного них в настоящее время разыскивают сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, у него при себе находятся похищенные из сейфа денежные средства.

Напомним, в ночь на 4 октября неизвестные проникли в здание управления СКР в Казани, заклеили камеры видеонаблюдения и похитили сейф, в котором находилось более 14,6 миллиона рублей. Денежные средства проходят по одному из дел как вещественное доказательство. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Ранее в Татарстане задержали мужчину, который продавал фальшивые автомобильные номера.

Фото: СК России