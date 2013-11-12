Нурмагомедов поборолся с Роналду и провел дуэль взглядов

Российский спортсмен встретился с португальским футболистом.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поборолся с Криштиану Роналду и провел дуэль взглядов. Ролик со встречей спортсменов размещен на личном аккаунте Хабиба в социальной сети Instagram. Напомним, что он поддерживает дружескую связь с нападающим английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии. В шутливой манере борец поборолся со звездой футбола, после которой оба рассмеялись и обнялись.

Он лучший на свете. Продолжай делать свое дело, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру. Хабиб Нурмагомедов, российский борец

Напомним, что 5 сентября Хабиб Нурмагомедов сравнил Криштиану Роналду с нападающим ПСЖ Лионелем Месси. По мнению спортсмена португалец превосходит своего оппонента в вопросе харизмы.

На Хабиба Нурмагомедова было совершено нападение.

Фото и видео: Instagram / khabib_nurmagomedov