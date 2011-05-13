Спортсмен не пострадал, а его обидчика увела охрана.

На Хабиба Нурмагомедова было совершено нападение. Об этом в социальной сети Twitter рассказал пользователь с ником Alex Behunin. Он опубликовал в собственном аккаунте ролик, сделанный на пресс-конференции российского спортсмена, выступающего в смешанном стиле (MMA).

Известно, что на мероприятии неизвестный гражданин выбежал на сцену и начал замахиваться на бойца. В ответ на это россиянин попросил противника больше так не делать. При этом спортсмен остался неподвижным. После инцидента нарушителя спокойствия увели охранники, а выступление продолжилось.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов дает выступления в рамках благотворительных вечером на территории Великобритании.

Загир Шахиев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе.

Фото и видео: Twitter / @AlexBehunin