Трамп рассмешил Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой

Президент США Дональд Трамп рассмешил актера Сильвестра Сталлоне на вручении ему премии за заслуги перед культурой. Об этом соощает газета The Economic Times.
Глава Белого дома включил 79-летнего Сталлоне в группу актеров и музыкантов, которых наградили премией в честь Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Трамп в шутку заявил, что когда ему нужна была помощь, он не стал бы обращаться к актеру, потому что тот "не оказался бы рядом".
Но после этого вечера, он придет на выручку.
Дональд Трамп, президент США
Также президент США назвал Сталлоне особенным другом и добавил, что актер сделал фантастические вещи. На вручении премии Трамп выступал конферансье.
Фото: YouTube / The White House
