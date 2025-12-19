Петербургская полиция проверила шутку про труп в гостиничном номере

Житель Нарьян-Мара устроил розыгрыш.

Полиция Санкт-Петербурга провела проверку по сообщению об убийстве в гостинице после того, как в социальных сетях распространилось видео с якобы окровавленным телом.

Сигнал поступил от правоохранительных органов Нарьян-Мара. Основанием стала видеозапись, изначально отправленная жителем Ненецкого автономного округа своим знакомым. На кадрах видео был показан гостиничный номер, залитый веществом, похожим на кровь. На кровати в том же веществе лежала девушка. Знакомые отправителя переслали запись другим пользователям.

Видео попало к сотруднику полиции в Нарьян-Маре, который связался с коллегами в Санкт-Петербурге. Правоохранители установили личность отправителя и его местонахождение. Полицейские выехали в отель на улице Всеволода Вишневского в Петроградском районе. В номере они обнаружили обстановку, идентичную показанной в ролике.

Постоялец отеля и находившаяся с ним девушка пояснили, что это был розыгрыш. Девушка оказалась сестрой гостя из Нарьян-Мара. Вещество, имитировавшее кровь, было бутафорским. После установления обстоятельств инцидента полицейские покинули гостиницу. Уголовное дело заведено не было.

