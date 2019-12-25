В ДТП на "Петербургском южном полукольце" скончался 16-летний байкер

Подросток на мопеде не пропустил машину UMC с полуприцепом ISTRAIL.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 6 июля на 29-м километре автодороги "Петербургское южное полукольцо" вне населенного пункта 16-летний подросток на мопеде, при повороте налево на регулируемом перекрестке, не пропустил машину UMC с полуприцепом ISTRAIL под управлением 40-летнего водителя и столкнулся с ней. После аварии иномарка наехала на металлическое ограждение и оказалась в кювете.

Управлявший байком скончался до приезда бригады скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV