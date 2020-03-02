Дацик обвинил Александра и Федора Емельяненко в договорных боях

Спортсмен не имеет доказательств.

Российский боец MMA Вячеслав Дацик, известный своим скандальным поведением, обвинил Александра и Федора Емельяненко в договорных боях. Таким мнением спортсмен поделился в эфире YouTube-канала Kovalenko. Гость проекта заявил, что это удалось определить на глаз, что с некоторыми поединками братьев "все не так просто".

У Саши точно один бой подставным был. Ржака беспонтовая. Посмотри, там же все видно. У Феди тоже видел какую-то подставу. Ну это мое мнение. Видимо, он решил срубить денег. Вячеслав Дацик, спортсмен

Эксперт добавил, что не обладает конкретными доказательствами своих слов. Он ждет боя с боя с Александром Емельяненко. В последний раз боец Александр Емельяненко выходил на ринг 18 сентября. В тот день он одолел блогера Артема Тарасова.

Боец ММА Тарасов извинился перед вице-президентом "Альфа-страхования" за драку в поезде.

Фото и видео: YouTube / Kovalenko