Джонсон обратился к Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства

Американец хочет чаще видеться с Александром Поветкиным.

Американский спортсмен Кевин Джонсон после победы над российским бойцом Вячеславом Дациком обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства. Соревнование состоялось в рамках мероприятия Бойцовский клуб РЕН ТВ". Турнир прошел 31 марта на территории волейбольной площадки "Динамо" в столице страны. Состязания организовывались по правилам профессионального бокса. Известно, что главный поединок вечера длился на протяжении всех трех раундов и завершился победой иностранца по решению большинства судей.

Я хотел бы обратиться к Владимиру Владимировичу. Я хочу получить гражданство и жить в России. У меня есть отличный повод. Я буду чаще видеться со своим отличным другом — Александром Поветкиным. Кевин Джонсон, боец

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