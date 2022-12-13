Конор Макгрегор поздравил игроков "Рейнджерс" с победой над "Вашингтоном"

Спортсмен пришел в раздевалку хоккейного клуба из Нью-Йорка.

Ирландский боец MMA (смешанных боевых искусств) Конор Макгрегор посетил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках ледовой встречи между командами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вашингтон Кэпиталз". Игра проводилась на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Она завершилась победой хозяев площадки с результатом 5:3. После матча иностранный спортсмен зашел в раздевалку "Рейнджерс" для того, чтобы поздравить спортсменов с успешным матчем.

Отличная работа, ребята. Было классно наблюдать за игрой вживую. Также мы почти увидели несколько драк. Нам даже не потребовалось этого, поэтому поздравляю. Потрясающая игра, спасибо вам. Конор Макгрегор, боец ММА

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Фото и видео: Telegram / Сенча со льдом