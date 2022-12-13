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Конор Макгрегор пригрозил порвать Майкла Чендлера

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Спортсмен оценил свои шансы против американца.

Бывший чемпион UFC в нескольких весовых категориях Конор Макгрегор пригрозил порвать Майкла Чендлера в своем новом поединке. Такую уверенность ирландский спортсмен высказал в ходе интервью для YouTube-канала The Mac Life.  Известно, что противостояние Конора с американским представителем запланирована на третью четверть 2023 года. Напомним, что ирландец проиграл в трех из четырех своих последних противостояний. У его оппонента записано три поражения из пяти последних схваток.

Мне нравится Майкл, нет с ним никаких проблем. Думаю, он хороший боец. Неплохие навыки в борьбе, да и в целом... Однако мне кажется, я просто порву его: я слишком ловкий для него, слишком резкий и хлесткий.

Конор Макгрегор, спортсмен 

Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в последнем поединке в карьере.

Фото и видео: YouTube / TheMacLife

Теги: ufc, конор макгрегор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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