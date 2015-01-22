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Александр Емельяненко выиграл бой с блогером Тарасовым

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Спортсмены провели на ринге три раунда, по две минуты каждый

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выиграл поединок с блогером Артемом Тарасовым. Встреча прошла в Москве 18 сентября.

Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Емельяненко и Тарасов провели на ринге три раунда, по две минуты каждый. Блогер четыре раза оказался в нокдауне. В результате поединка судьи отдали победу Емельяненко.

Блогер Тарасов за участие в бое получил пять миллионов рублей, его соперник – десять миллионов. 

Ранее шахматистка Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за сериала "Ход королевы".

Видео: Instagram/vasily_konov

Теги: mma, александр емельяненко, артем тарасов
Категории: Спорт, Новости России, Лента новостей,

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