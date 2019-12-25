Шахматистка Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за сериала "Ход королевы"

Грузинская спортсменка дважды оскорбилась после просмотра американского сериала.

Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в американский суд против Netflix из-за сериала "Ход королевы". Об этом журналистам ТАСС рассказала партнер грузинской адвокатской фирмы BLB Майя Мцариашвили, которая представляет интересы спортсменки.

Мы давно работали над иском, практически сразу после того, как вышел этот сериал. В одном из эпизодов, относящемся к 1968 году, комментатор говорит, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Это неверное суждение. Майя Мцариашвили, юрист

Истцы заметили, что к 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира.В этот перечень попали Драголюб Велимирович, Светозар Глигорич, Борис Спасский и Михаил Талем. По мнению потерпевшей стороны, онлайн-сервис оскорбил ее еще больше, назвав русской шахматисткой. Она требует от ответчика компенсации в размере 5 миллионов рублей, а также опровержения реплики из сериала о том, что она никогда не играла с мужчинами.

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