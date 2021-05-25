Вышел трейлер хоррора "Прошлой ночью в Сохо" с Аней Тейлор-Джой

В кинотеатрах лента появится осенью 2021 года.

В сети опубликовали трейлер нового фильма режиссера "Малыша на драйве" и "Скотт Пилигрим против всех" Эдгара Райнта - "Прошлой ночью в Сохо". Главную роль в фильме сыграла звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой.

Сюжет фильма развивается вокруг юной девушки, увлеченной модным дизайном. Волей случая она попадает в Лондон 1960-х годов и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей. Однако этот Лондон не то, чем кажется, и время начнёт распадаться с мрачными для героини последствиями.

Премьера ленты в России запланирована на 3 ноября 2021 года.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia