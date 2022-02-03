Фёдор Емельяненко и другие легенды бокса: вышел первый трейлер UFC 5 от EA Sports

Релиз игры намечен на 27 октября.

Компания Electronic Arts опубликовала в социальных сетях первый трейлер UFC 5 — пятой части симулятора боёв по смешанным единоборствам. Известно, что официальный релиз файтинга намечен на 27 октября только на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, что проект UFC 5 станет первой частью в серии на движке Frostbite, который разработчики уже давно используют для игр серии FIFA и будущей EA Sports FC. За предзаказ расширенного издания пользователи смогут начать получить доступ к игровому процессу на три дня раньше остальных геймеров. Им также откроются возможности трех дополнительных бойцов спортсменов: Емельяненко, Майка Тайсона, Мохаммеда Али, альтер-эго Брюса Ли.

Эмма Коррин ведёт расследование в трейлере "Убийства на краю света".

Фото и видео: YouTube / GameTrailers