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Фёдор Емельяненко и другие легенды бокса: вышел первый трейлер UFC 5 от EA Sports

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Релиз игры намечен на 27 октября.

Компания Electronic Arts опубликовала в социальных сетях первый трейлер UFC 5 — пятой части симулятора боёв по смешанным единоборствам. Известно, что официальный релиз файтинга  намечен на 27 октября только на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, что проект UFC 5 станет первой частью в серии на движке Frostbite, который разработчики уже давно используют для игр серии FIFA и будущей EA Sports FC. За предзаказ расширенного издания пользователи смогут начать получить доступ к игровому процессу на три дня раньше остальных геймеров. Им также откроются возможности трех дополнительных бойцов спортсменов: Емельяненко, Майка Тайсона, Мохаммеда Али, альтер-эго Брюса Ли.

Эмма Коррин ведёт расследование в трейлере "Убийства на краю света".

Фото и видео: YouTube / GameTrailers

Теги: ea sports, electronic arts, ufc 5, компьютерная игра, файтинг, федор емельяненко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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