Эмма Коррин ведёт расследование в трейлере "Убийства на краю света"

Сериал выйдет в свет 14 ноября.

Стриминговая платформа Hulu представила в социальных сетях первый полноценный трейлер детектива в духе скандинавского нуара "Убийство на краю света". Проект стартует на онлайн-ресурсе осенью 2023 года. Главную роль создатели шоу отдали актрисе Эмме Коррин. Она выступает в качестве следователя по имени Дарби Харт, которая получает приглашение от загадочного миллиардера провести время в его особняке, который находится в весьма отдалённой местности. Такое же приглашение получают еще несколько человек. Вскоре после этого один из гостей умирает при странных обстоятельствах. Теперь Харт должна доказать факт убийства и избежать преступления в отношении себя.

Дополнительно зрители увидели в презентационном ролике Клайа Оуэна, который играет миллиардера, и Харрис Дикинсон, вокруг которого, судя по ролику, будет строиться одна из многочисленных загадок сериала. Официальный релиз намечен на 14 ноября.

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Фото и видео: YouTube /FX Networks