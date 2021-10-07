Боец ММА Тарасов извинился перед вице-президентом "Альфа-страхования" за драку в поезде

Блогер надеется на примирение с Андреем Сорокиным.

Российский боец ММА Артем Тарасов извинился перед вице-президентом "Альфа-страхования" за драку в поезде. Ролик опубликован спортсменом в социальной сети Instagram. Мужчина заявил, что хочет помириться со своим оппонентом Андреем Сорокиным и заявить о том, что был не прав. Боец заметил, что распространял клевету.

Я хочу принести ему свои извинения за принесенный моральный и физический вред. Также жалею, что освещал эту тему в СМИ и мы обсуждали это в соцсетях. Артем Тарасов, боец MMA

Напомним, что в конце апреля 2021 года между Артемом Тарасовым и Андрей Сорокиным произошел конфликт в поезде Москва — Санкт-Петербург. Следственный комитет считает, что спортсмен избил бизнесмена. В отношении бойца ведется уголовное дело по статье за умышленное причинение вреда здоровью (средней тяжести). В июле боец ММА говорил о том, не согласен с выдвинутыми против него обвинениями.

Александр Емельяненко выиграл бой с блогером Тарасовым.

Фото и видео: Instagram / artemtarasovlive

