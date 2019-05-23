Бывший боец MMA задержан за кражу почти 2 млн рублей со счета спортивного клуба

В квартире у 39-летнего мужчины обнаружили 112 банковских карт и 6 мобильных телефонов.

Правоохранители задержали экс-бойца ММА в кафе на Ленинском проспекте. 39-летний мужчина стал фигурантом дела о краже почти 2 млн рублей со счета спортивного клуба. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело полицейские Московского района успели возбудить ещё в начале месяца, 6 октября, после поступившего накануне сообщения о пропаже с указанного счета 1 814 830 рублей. Подозреваемого "скрутили" в китайском заведении общепита.

Также в квартире у бывшего спортсмена проведён обыск, в результате которого было изъято 112 банковских карт и 6 мобильных телефонов. Установлена причастность задержанного к незаконному обналичиванию денежных средств.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга провела рейд на подпольное казино в Приморском районе.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО