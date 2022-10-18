Полиция Петербурга провела рейд на подпольное казино в Приморском районе

За 2 года игорное заведение на Горной улице принесло злоумышленникам примерно 50 млн рублей.

Сотрудники экономической полиции задержали организаторов подпольного игорного заведения на Горной улице в Петербурге. За 2 года работы казино подозреваемые смогли нелегально заработать 50 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по году и области.

В ходе рейда удалось установить, что казино специализировалось на игре в покер. Его работа велась круглосуточно, злоумышленники вели базу постоянных игроков, которым поступали звонки от администратора и крупье с предложением сыграть снова.

На данный момент правоохранителям удалось задержать троих фигурантов, остальные находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали поджигателя BMW и других иномарок.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по СПб и ЛО