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В Петербурге задержали поджигателя BMW и других иномарок

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Мужчина уничтожил машины на Ремесленной улице в конце прошлой недели.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге трёх иномарок на Ремесленной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Предполагаемого поджигателя обнаружили у дома № 9/1 по улице Дыбенко. Напомним, что инцидет произошёл в прошедшую пятницу, 14 октября. Изначально огонь вспыхнул в салоне BMW, вскоре он перекинулся на припаркованные рядом Mini Cooper и Land Rover. Пожарные справились с возгоранием за полчаса. Позже у места возгорания заметили подозрительного гражданина, однако задержание произошло позже.  

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" попытался ограбить банк.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 

 

Теги: bmw, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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