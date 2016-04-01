В Петербурге задержали поджигателя BMW и других иномарок

Мужчина уничтожил машины на Ремесленной улице в конце прошлой недели.

Сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге трёх иномарок на Ремесленной улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Предполагаемого поджигателя обнаружили у дома № 9/1 по улице Дыбенко. Напомним, что инцидет произошёл в прошедшую пятницу, 14 октября. Изначально огонь вспыхнул в салоне BMW, вскоре он перекинулся на припаркованные рядом Mini Cooper и Land Rover. Пожарные справились с возгоранием за полчаса. Позже у места возгорания заметили подозрительного гражданина, однако задержание произошло позже.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" попытался ограбить банк.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти