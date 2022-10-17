Актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" попытался ограбить банк

Мужчина хотел избавиться от давления кредиторов.

Суд в Петербурге рассмотрит дело актёра Андрея Бажанова, который подозревается в попытке ограбить банк в Калининском районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Преступление произошло ещё зимой, 28 февраля 2022 года. Мужчина спрятал лицо под медицинской маской, зашёл в отделение кредитного учреждения на Гражданском проспекте, и, достав из куртки травматический пистолет, потребовал у кассира деньги. Женщина вовремя успела нажать на кнопку тревожной сигнализации, после чего несостоявшийся грабитель покинул помещение.

Подозремаемый рассказал, что он пошёл на преступление ради попадания в следственный изолятор. На актёра оказывали давление кредиторы и он планировал скрыться от многочисленных долгов. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине задержали несостоявшихся грабителей магазина.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга