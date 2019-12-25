В Пушкине задержали несостоявшихся грабителей магазина

Молодые люди напали на продавца с ножами, но не довели свой умысел до конца.

Утром четверга, 29 сентября, по номеру 112 поступил сигнал от продавца магазина на улице Радищева в Пушкине о разбое. Как удалось установить, злоумышленники не довели ограбление до конца и сбежали. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина сообщил, что примерно в 05:50 в магазин вошли двое неизвестных. Они потребовали отдать деньги из кассы, угрожая предметами, похожими на ножи, а затем скрылись.

Подозреваемых молодых людей 18 и 20 лет задержали в 6 утра у дома №22 по Кадетскому бульвару. У них изъяли 2 ножа, Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемого в избиении пенсионерки на Дыбенко запечатлели камеры в подъезде.

Фото: Piter.TV