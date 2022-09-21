Подозреваемого в избиении пенсионерки на Дыбенко запечатлели камеры в подъезде

Неизвестный в чёрном капюшоне поднялся в квартиру пожилой женщины на лифте.

Злоумышленник, который предположительно избил пенсионерку в её квартире на улице Дыбенко накануне вечером, попал в объективы камер видеонаблюдения в подъезде. Запись оказалась в распоряжении Piter.TV.

На кадрах видно, как мужчина в капюшоне и медицинской маске поднимается на лифте, звонит по телефону, а затем покидает парадную.

Напомним, что потерпевшую в трёхкомнатной квартире обнаружил её сын. 55-летний мужчина не смог точно сказать, пропало ли что-то из имущества матери. Консьерж дома рассказала полиции, что примерно в 19:00 в парадную пытался пройти неизвестный мужчина, одетый в куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и с маской на лице. Его пропустили, поскольку он назвал имя своей будущей жертвы.

Женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии с гематомами мозга, ссадиной левого надбровья и ушибленной раной верхней губы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что ограбление продавца iPhone 14 на Бухарестской улице попало на видео.

Видео: Piter.TV