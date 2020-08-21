Ограбление продавца iPhone 14 на Бухарестской улице опало на видео

На кадрах видно, как злоумышленники избивают мужчину.

Ограбление, совершенное вечером понедельника у дома №74 по Бухарестской улице попало в объективы камер видеонаблюдения. Запись оказалась в распоряжении Piter.TV.

Напомним, что 19 сентября по указанному адресу двое неизвестных напали на 29-летнего частного продавца, разместившего объявление о продаже 6-ти смартфонов на одном из сайтов, и украли весь товар. Грабители выстрелили из неустановленного оружия в воздух, избили его ногами, распылили из газового баллончика в лицо и похитили 4 iPhone 14 Pro Max и 2 Nothing Phone 1.

На кадрах видно, как происходило нападение на пострадавшего. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее трое мигрантов сознались в серии налётов на салоны связи Петербурга.

Видео: Piter.TV