Неизвестный избил пенсионерку в квартире на Дыбенко

Все вещи из её шкафа и комода вывернуты, однако неизвестно, похитил ли злоумышленник имущество.

Вечером вторника, 20 сентября, в экстренные службы поступило сообщение от 55-летнего мужчины, который обнаружил свою 82-летнюю мать избитой в её трёхкомнатной квартире по улице Дыбенко. Об этом стало известно Piter.TV.

Как выяснили прибывшие на место полицейские,дома у пожилой женщины вывернуты вещи из шкафа и комода. Заявитель не смог точно сказать, пропало ли что-то из имущества матери. Консьерж дома рассказала правоохранителям, что примерно в 19:00 в парадную пытался пройти неизвестный мужчина 20-30 лет в тёмной куртке с капюшоном, темно-синих джинсах и с маской на лице. Его пропустили, поскольку он назвал имя впоследствии пострадавшей пенсионерки.

Пожилую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с гематомами мозга, ссадиной левого надбровья, ушибленной раной верхней губы. Также у пенсионерки диагностирован COVID-19.

олиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения, принадлежащих ТСЖ. Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что трое мигрантов сознались в серии налётов на салоны связи Петербурга.

Фото: Piter.TV