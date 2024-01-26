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По факту травмирования подростка на железной дороге в деревне Лаврики возбуждено уголовное дело
Сегодня, 8:17
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По факту травмирования подростка на железной дороге в деревне Лаврики возбуждено уголовное дело

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Мальчика с повреждением ноги обнаружил машинист электрички.

По факту железнодорожного травмирования мальчика 2013 года рождения в Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ. 

Накануне вечером в районе станции Лаврики машинист электропоезда заметил подростка на рельсах с повреждением ноги. Мужчина доставил его к платформе для дальнейшей госпитализации в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия. 

Западное МСУТ СК РФ призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, не подвергать опасности свою жизнь! 

Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Сиверская проводится проверка по факту травмирования женщины. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Теги: лаврики, травмирование на путях
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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