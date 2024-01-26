По факту травмирования подростка на железной дороге в деревне Лаврики возбуждено уголовное дело

Мальчика с повреждением ноги обнаружил машинист электрички.

По факту железнодорожного травмирования мальчика 2013 года рождения в Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщили в Западном МСУТ СК РФ.

Накануне вечером в районе станции Лаврики машинист электропоезда заметил подростка на рельсах с повреждением ноги. Мужчина доставил его к платформе для дальнейшей госпитализации в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия.

Западное МСУТ СК РФ призывает граждан быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, не подвергать опасности свою жизнь! Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Сиверская проводится проверка по факту травмирования женщины.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ