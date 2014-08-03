  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "ЛСР. Ржевский парк" появится детский сад на 240 мест
Сегодня, 19:36
44
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В "ЛСР. Ржевский парк" появится детский сад на 240 мест

0 0

Планируется формирование 10 групп для детей разных возрастов.

На территории бывшего аэродрома "Ржевка" во Всеволожском районе построят детский сад на 240 мест. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Группа ЛСР" в среду, 13 сентября.

Учреждение возведут в ЖК "ЛСР. Ржевский парк" в конце 2024 года. Планируется формирование 10 групп для детей разных возрастов. 

Проект предусматривает всю инфраструктуру: места для игр и отдыха, музыкальный и спортивный залы, столовую, кабинеты логопеда и психолога и помещения для занятия творчеством. Кроме того, здание оборудуют сигнализацией, системой контроля доступа и экстренной связью.

Ранее мы сообщали о том, что система видеонаблюдения развернута на детской площадке у дома 22 по Наличной улице.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: всеволожский район, новый детский сад, ржевка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии