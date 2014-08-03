В "ЛСР. Ржевский парк" появится детский сад на 240 мест

Планируется формирование 10 групп для детей разных возрастов.

На территории бывшего аэродрома "Ржевка" во Всеволожском районе построят детский сад на 240 мест. Об этом рассказали в пресс-службе компании "Группа ЛСР" в среду, 13 сентября.

Учреждение возведут в ЖК "ЛСР. Ржевский парк" в конце 2024 года. Планируется формирование 10 групп для детей разных возрастов.

Проект предусматривает всю инфраструктуру: места для игр и отдыха, музыкальный и спортивный залы, столовую, кабинеты логопеда и психолога и помещения для занятия творчеством. Кроме того, здание оборудуют сигнализацией, системой контроля доступа и экстренной связью.

Ранее мы сообщали о том, что система видеонаблюдения развернута на детской площадке у дома 22 по Наличной улице.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)