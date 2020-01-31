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Система видеонаблюдения развернута на детской площадке у дома 22 на Наличной улице
Сегодня, 11:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Система видеонаблюдения развернута на детской площадке у дома 22 на Наличной улице

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Пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками запустили в Санкт-Петербурге. Пока что нововведение появилось только на Васильевском острове.

Муниципальное образование "Гавань" внедрило современную систему видеонаблюдения на придомовой территории дома 22 на Наличной улице Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Система видеонаблюдения не только обеспечивает защиту территории от незаконных действий, но и активно работает в улучшении благоустройства и поддержании порядка. В рамках этого проекта были установлены камеры, передающие изображение в государственную информационную систему АПК "Безопасный город".

На данный момент проект находится на стадии пилота и проводится тестирование оборудования. На территории детских и спортивных площадок, а также на аллее между ними, установлено 6 многофункциональных городских видеокамер.

Ранее сообщалось, что в Шушарах ввели ещё один детский сад на 140 мест.

Фото: pxhere

Теги: видеонаблюдение, детские площадки, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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