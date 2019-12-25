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Парк электробусов на Ржевке построит компания "Геоизол"
Сегодня, 13:26
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Парк электробусов на Ржевке построит компания "Геоизол"

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Компания выполняет крупные проекты для Минобороны в Северной столице.

Парк электробусов в производственной зоне "Ржевка" в Красногвардейском районе Петербурга построит компания "Геоизол". Об этом сообщает "Фонтанка"

Согласно данным протокола на сайте госзакупок, на конкурс по строительству парка заявились две компании. Одна снизила начальную цену на 1,5%, другая – на 1%. Название компании-победителя в опубликованных документах не уточняется.

По данным источников в транспортном блоке, предпочтение отдали ГК "Геозиол", которая выполняет крупные проекты для Минобороны в Северной столице. Подрядчик должен будет разработать для будущего парка рабочую документацию и территорию.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге рассказали о тарифах на общественный транспорт в 2024 году.

Фото: Piter.tv

Теги: парк электробусов, ржевка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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