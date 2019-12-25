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В Петербурге рассказали о тарифах на общественный транспорт в 2024 году
Сегодня, 13:09
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В Петербурге рассказали о тарифах на общественный транспорт в 2024 году

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Окончательные цифры установит комитет по тарифам.

В Петербурге рассказали о тарифах на общественный транспорт в 2024 году. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Комитет по транспорту.

Заявка на финансирование в следующем году рассчитана исходя из роста цен на уровень инфляции. Отмечается, что показатель составил 4,95%. Окончательные цифры установит комитет по тарифам. Заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев в ходе обсуждения чтений бюджета высказался за ежегодную индексацию тарифов.

Ранее мы сообщали, что четыре автобуса в трех районах Петербурга поменяют свой маршрут с 1 сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по транспорту правительства санкт-петербурга, общественный транспорт, санкт-петербург, тарифы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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