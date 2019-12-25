Четыре автобуса в трех районах Петербурга поменяют свой маршрут с 1 сентября

Трассы четырех автобусных маршрутов изменятся с 1 сентября. Речь идет о маршрутах в Приморском, Выборгском и Калининском районах.

С 1 сентября для улучшения качества транспортного обслуживания изменяются трассы четырех автобусных маршрутов, проходящих в Приморском, Выборгском и Калининском районах Петербурга: № 85, № 259, № 283, № 555. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Автобус № 85

Начало маршрута на улице Шаврова на участке от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы – рядом с центром социального обслуживания населения.

Автобус №259

Со стороны поселка Песочный будет выполнять поворот с Выборгского шоссе на проспект Просвещения вместо улицы Хошимина – для уменьшения времени следования к станциям метрополитена.

Автобус №283

От метро "Проспект Просвещения" будет направлен на Северный проспект – автобусы будут проезжать мимо Центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена.

Автобус №555

Перенесена конечная остановка с улицы Жени Егоровой на Придорожную аллею.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября ограничат движение транспорта в семи районах Петербурга.

Фото: Piter.TV