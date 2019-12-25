Четыре автобуса в трех районах Петербурга поменяют свой маршрут с 1 сентября

С 1 сентября для улучшения качества транспортного обслуживания изменяются трассы четырех автобусных маршрутов, проходящих в Приморском, Выборгском и Калининском районах Петербурга: № 85, № 259, № 283, № 555. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Автобус № 85
Начало маршрута на улице Шаврова на участке от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы – рядом с центром социального обслуживания населения.
Автобус №259
Со стороны поселка Песочный будет выполнять поворот с Выборгского шоссе на проспект Просвещения вместо улицы Хошимина – для уменьшения времени следования к станциям метрополитена.
Автобус №283
От метро "Проспект Просвещения" будет направлен на Северный проспект – автобусы будут проезжать мимо Центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена.
Автобус №555
Перенесена конечная остановка с улицы Жени Егоровой на Придорожную аллею.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября ограничат движение транспорта в семи районах Петербурга.
Фото: Piter.TV
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