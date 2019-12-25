Ограничения введут из-за ремонтно-строительных работ.

С 1 сентября ограничат движение транспорта в семи районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения введут из-за ремонтно-строительных работ. В Выборгском районе ограничат движение у дома №1 по Суздальскому проспекту до 25 сентября. В Кировском районе до 10 сентября будут проводить ремонтные работы у дома №7А по Михайловскому проспекту. Также сообщается, что ремонтные работы пройдут в Красносельском, Пушкинском, Невском, Центральном и Кронштадтском районах.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ремонтируют дороги рядом с образовательными учреждениями в рамках нацпроекта.

Фото: Piter.tv