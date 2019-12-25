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С 1 сентября ограничат движение транспорта в семи районах Петербурга
Сегодня, 11:20
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С 1 сентября ограничат движение транспорта в семи районах Петербурга

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Ограничения введут из-за ремонтно-строительных работ.

С 1 сентября ограничат движение транспорта в семи районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения введут из-за ремонтно-строительных работ. В Выборгском районе ограничат движение у дома №1 по Суздальскому проспекту до 25 сентября. В Кировском районе до 10 сентября будут проводить ремонтные работы у дома №7А по Михайловскому проспекту. Также сообщается, что ремонтные работы пройдут в Красносельском, Пушкинском, Невском, Центральном и Кронштадтском районах.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ремонтируют дороги рядом с образовательными учреждениями в рамках нацпроекта.

Фото: Piter.tv

Теги: движение транспорта, ограничение, районы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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