С 1 сентября ограничат движение транспорта в семи районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
Ограничения введут из-за ремонтно-строительных работ. В Выборгском районе ограничат движение у дома №1 по Суздальскому проспекту до 25 сентября. В Кировском районе до 10 сентября будут проводить ремонтные работы у дома №7А по Михайловскому проспекту. Также сообщается, что ремонтные работы пройдут в Красносельском, Пушкинском, Невском, Центральном и Кронштадтском районах.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге ремонтируют дороги рядом с образовательными учреждениями в рамках нацпроекта.
Фото: Piter.tv
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