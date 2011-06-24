В Петербурге ремонтируют дороги рядом с образовательными учреждениями в рамках нацпроекта

Дороги рядом с образовательными учреждениями приводятся в порядок в рамках нацпроекта. Ремонтные работы на дорогах были проведены в разных частях города.

Городские дорожные службы Петербурга в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" проводят работы по ремонту дорог, расположенных рядом с образовательными и детскими досуговыми учреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На сегодняшний день отремонтировано более трех километров Московского проспекта, а также участки Арсенальной, Пироговской, Выборгской набережных и Приморского проспекта. В Красногвардейском районе ремонт сделали на Большой Пороховской улице, а в Курортном районе – на улице Мосина. Дороги также восстанавливают в зоне трамвайных путей на Лиговском проспекте.

Всего в рамках летней ремонтной кампании петербургские дорожники заменят верхний слой асфальта и восстановят элементы благоустройства почти на 250 километрах дорог. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 12,2 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей – федеральное софинансирование.

Ранее сообщалось, что отремонтирован участок Большой Пороховской улицы в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV