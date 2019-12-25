В Санкт-Петербурге отремонтирован участок Большой Пороховской улицы в Красногвардейском районе. Работы включали замену бортового камня, обновление тротуаров и проезжей части.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Санкт-Петербурге отремонтирован участок Большой Пороховской улицы в Красногвардейском районе. Работы были проведены на отрезке в 1,4 км от Большеохтинского проспекта до проспекта Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты подрядной организации заменили бортовой камень, обновили тротуары и проезжую часть общей площадью 58,6 тысяч квадратных метров. Также было заменено покрытие в зоне трамвайных путей с использованием технологии укладки литой асфальтобетонной смеси. Эта технология особенно эффективна при работах на магистралях, где имеются трамвайные рельсы. Большое содержание битума в составе литой смеси позволяет компенсировать все возможные перемещения рельсов и металлических закладных деталей в зимний и летний периоды.

Всего в 2023 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 58 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 130 км. Ремонт городских и региональных дорог, ведущих к социально значимым объектам, является одним из приоритетных направлений программы дорожных работ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге до конца августа закроют трамвайное движение по проспекту Культуры.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

