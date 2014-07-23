В Петербурге до конца августа закроют трамвайное движение по проспекту Культуры

Ограничения связаны с ремонтными работами.

В Петербурге дорожные работы закроют движение для трамваев по проспекту Культуры до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса" в четверг, 24 августа.

С 05:00 26 августа до 01:00 28 августа трамваи не смогут проехать на участке между проспектами Просвещения и Луначарского. Кроме того, с 28 по 31 августа проезд будут ограничивать до 16:00.

Трамвай №20 проедет от "Проспекта Культуры" по Просвещения и Энгельса, Большому Сампсониевскому, 1-му Муринскому, Лесному проспектам, улицам Академика Лебедева и Комсомола до "Площади Ленина".

С 23:00 26 августа до 05:00 27 августа трамваи следуют: № 61: от к/ст "Суздальский проспект" по Светлановскому пр., пр. Просвещения, пр. Энгельса, пр. Луначарского, пр. Культуры, Тихорецкому пр., Политехнической ул. до к/ст "Станция Кушелевка". Пресс-служба "Горэлектротранса"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ремонт путей закроет движение трамваев по Лиговскому проспекту до 1 октября.

Фото: Piter.TV