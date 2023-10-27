На развязке КАД с Приморским шоссе из-за ремонтных работ перекроют полосу движения

Ограничения будут действовать с 19 июня по 10 июля.

На транспортной развязке КАД Петербурга с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 18 июня.

Мера связана с устройством локальных очистных сооружений на 2-м километре внутреннего кольца КАД с 19 июня по 10 июля. По второй полосе введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Отмечается, что на этом участке дороги всего четыре полосы для движения – по две полосы в каждом направлении.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД. Информацию о перекрытии полосы выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"