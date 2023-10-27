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На развязке КАД с Приморским шоссе из-за ремонтных работ перекроют полосу движения
Сегодня, 23:28
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На развязке КАД с Приморским шоссе из-за ремонтных работ перекроют полосу движения

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Ограничения будут действовать с 19 июня по 10 июля.

На транспортной развязке КАД Петербурга с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 18 июня. 

Мера связана с устройством локальных очистных сооружений на 2-м километре внутреннего кольца КАД с 19 июня по 10 июля. По второй полосе введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Отмечается, что на этом участке дороги всего четыре полосы для движения – по две полосы в каждом направлении.      

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения). 

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД. Информацию о перекрытии полосы выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Ранее на Piter.TV: Военно-морской салон "ФЛОТ-2024" ограничит движение транспорта в Кронштадте.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорожные ремонтные работы, развязка кад с приморским шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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