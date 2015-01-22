Военно-морской салон "ФЛОТ-2024" ограничит движение транспорта в Кронштадте

Ограничения ввели с 16 июня, они продлятся до 23 июня.

Из-за подготовки и проведения XII Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024" в Кронштадте введены ограничения в движении транспорта. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

С 00:00 16 июня до 23:59 23 июня запретят парковку на Цитадельском шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова, с 00:00 18 июня до 23:59 23 июня – на улице Зосимова от улицы Сургина до улицы Мартынова. Также не получится остановиться с 00:00 22 июня до 23:59 23 июня на Макаровской улице от проспекта Ленина до Арсенального переулка, улице Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы, проспекте Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы.

Движение транспорта будет запрещено с 00:00 17 июня до 23:59 23 июня по Цитадельской дороге, Цитадельскому шоссе от Цитадельской дороги до улицы Зосимова, с 00:00 22 июня до 23:59 23 июня – по Макаровской улице от проспекта Ленина до Арсенального переулка, Коммунистической улице от Петровской улицы до Макаровской улицы, улице Карла Маркса от улицы Мартынова до Макаровской улицы, проспекту Ленина от улицы Мартынова до Макаровской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что с 19 июня ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны.

Фото: пресс-служба Смольного; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга