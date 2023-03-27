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С 19 июня ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны
Сегодня, 15:54
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С 19 июня ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны

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Специалисты проведут работы по установке светофорного объекта.

На проспекте Обуховской Обороны ограничат движение с 19 по 30 июня. Речь идет об участке на перекрестке с Ново-Александровской улицей, включая отрезок по ней у дома номер 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

На участке будут проведены работы по установке светофорного объекта.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию. Необходимо обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта в Понтонном по Парковой с 17 июня.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, ограничивается движение, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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