С 19 июня ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны

Специалисты проведут работы по установке светофорного объекта.

На проспекте Обуховской Обороны ограничат движение с 19 по 30 июня. Речь идет об участке на перекрестке с Ново-Александровской улицей, включая отрезок по ней у дома номер 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

На участке будут проведены работы по установке светофорного объекта. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и не нарушать дистанцию. Необходимо обращать внимание на дорожные знаки и ограждения.

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта в Понтонном по Парковой с 17 июня.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ