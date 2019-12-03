Видео: 11-летний мальчик смог спастись от убившего семью отчима в пекарне

Сам мальчик рассказал, что проснулся ночью от криков. Тогда его старший брат и мама были мертвы, очень громко плакал двухлетний ребенок.

Мальчик (11 лет) сбежал от отчима, который зарезал свою бывшую супругу и двоих сыновей, пока они спали. Lshot опубликовал в Telegram видео того, как окровавленный ребёнок в одних трусах прибежал за помощью в пекарню.

На кадрах видно, что от ступней мальчика остаются кровавые следы. Работники пекарни вызвали по телефону скорую и полицию, укутали ребёнка в теплую одежду и попытались обработать раны.

Сам мальчик рассказал, что проснулся ночью от криков. Тогда его старший брат и мама были мертвы, очень громко плакал двухлетний ребёнок. Средний брат хотел выскочить из комнаты, но на него напал отчим с ножом, сказав, что к нему он придёт позже. Злоумышленник закрыл все двери на замок, а мальчик выпрыгнул из окна.

В Татарстане 3 декабря 41-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения убил экс-супругу, 19-летнего пасынка и своего двухлетнего сына. Мужчину сразу же задержали. Он уже имеет три судимости за кражи и нанесение телесных повреждений. Также злоумышленник около месяца назад сам себя пырнул ножом в живот.

Потрошитель из Тюмени рассказал полиции, как убивал жену, тещу и двух маленьких детей.

Видео: Telegram/ Lshot