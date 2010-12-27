В Татарстане мужчина зарезал бывшую жену, пасынка и собственного 2-летнего сына

Мужчина напился до "белой горячки" и схватился за нож.

В Татарстане мужчина написался и перерезал свою семью.

Телеграм-канал 112 сообщает, что трагедия произошла около 3 часов ночи в городе Менделеевске (Татарстан). Бывший муж и отец приехал навестить своего ребенка. Вечером мужчина сильно напился. В сильном алкогольном опьянении мужчина схватился за нож и набросился на членов семье.

Бывшая жена и 2-летний родной сын мужчины погибли. 11-летний пасынок получил ножевые ранения, но смог убежать. Сейчас он находится в больнице. По сообщениям канала 112 погиб еще 19-летний пасынок мужчины. ТАСС со ссылкой на источники в региональном МВД сообщает, что погибли женщина и 2-летний мальчик.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Мужчина задержан. По некоторым данным, 41-летний мужчина трижды судим.

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Фото:Piter.TV