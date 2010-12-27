Житель Новосибирска забил насмерть 5-летнюю дочь сожительницы

Мать девочки в это время проходила стационарное лечение в больнице.

В Новосибирске мужчина в воспитательных целях избил 5-летнюю падчерицу.

Следственные органы СУ СК по Новосибирской области сообщают, что в отношении 38-летнего жителя Новосибирска заведено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". По версии следствия, 1 декабря 2019 около 23 часов мужчина в квартире, где он проживал с женщиной и ее двумя детьми, нанес множественные телесные повреждения 5-летней дочке сожительницы в воспитательных целях. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Мужчину задержали на месте преступления. Сейчас готовится ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства. Уточняется, что мать убитой девочки проходит стационарное лечение в больнице. Второй ребенок помещен в реабилитационный центр.

Фото: Piter.TV