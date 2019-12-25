"Яндекс. Музыка" назвала самые популярные песни 2020 года

Рейтинг возглавили композиции дуэта Artik & Asti, группы Dabro и певца The Weeknd.

Сервис "Яндекс. Музыка" подвел итоги 2020 года и представил рейтинг с самыми популярными у россиян композициями. В уходящем году жители РФ наиболее часто слушали такие треки, как "Девочка, танцуй" дуэта Artik & Asti, "Юность" группы Dabro и Blinding Lights певца The Weeknd. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение "Ленты.ру".

В топ-5 популярных композиций последних 12 месяцев также попали UNO группы Little Big и "Луна не знает пути" исполнителей Тайпан & Agunda. В десятке оказались "Покинула чат" Клавы Коки, "Плачу на техно" Cream Soda и "Хлеб", ЯТЛ певицы Zivert и др.

Стоит отметить, что музыка российских исполнителей третий год подряд лидирует в чартах. В топ-10 популярных композиций 2020 года вошли семь русскоязычных треков. Лидерами среди исполнителей в уходящем году стали Моргенштерн, The Weeknd, Zivert и Билли Айлиш.

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