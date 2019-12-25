Названы самые популярные российские актеры года

Список возглавили Антон Батырев и Мария Куликова.

Эксперты проекта "Кино-Театр.Ру" составили рейтинг самых популярных российских актеров и актрис 2020 года. Первое место занял звезда сериалов "Ничто не случается дважды" и "Грозный" Антон Батырев, а также Мария Куликова из мелодрамы "Склифософский".

Стоит отметить, что Батырев возглавлял этот рейтинг в 2019 году. Как и в прошлом году, следом за ним идет Станислав Бондаренко. А вот Александр Петров в 2020 году обогнал на одну строчку Павла Прилучного, заняв третью строчку.

В топ-10 популярных российских актеров 2020 года также попали Кирилл Дыцевич, Никита Панфилов, Сергей Бурунов, Роман Курцын, Владимир Епифанцев и др. В десятку лучших актрис вошли Любовь Аксенова, Мила Сивацкая, Линда Лапиньш, Ксения Мишина, Виктория Корниенко и др.

Ранее были названы лучшие сериалы Netflix в 2020 году.

Фото: Instagram / b.a.t.o.n