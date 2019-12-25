Названы лучшие сериалы Netflix в 2020 году

В топ-3 попали "Ход королевы", "Полуночное Евангелие" и "Неортодоксальная".

Издание Huffington Post составило список лучших сериалов Netflix в этом году. В рейтинг не попали документальные фильмы, а также шоу для детей и подростков.

Первое место занял мини-сериал "Ход королевы", созданный на основе одноименного романа 1983 года. Действие в нем разворачивается в середине 20-го века. История рассказывает о сироте из Кентукки, которая стремится овладеть искусством игры в шахматы и стать одной из лучших шахматисток в мире.

Далее следует анимированная экзистенциальная комедия Пендлтона Уорда "Полуночное Евангелие". В центре сюжета журналист-футурист, который берет интервью у "людей" из вымышленных миров, прежде чем они переживут апокалипсис.

В тройку лидеров также попала драма "Неортодоксальная", основанная на автобиографии женщины, которая бежит из общины хасидов в Бруклине в Берлин. За ней приезжает муж, теперь героиня должна решить – продолжать бежать и отречься от семьи или вернуться к прежней жизни.

В топ-5 лучших сериалов Netflix 2020 года вошли мультипликационный сериал "Конь БоДжек" и биографическая драма о личной жизни членов британской королевской семьи "Корона".

Ранее IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года.

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