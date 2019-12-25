IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

Сервис IMDb опубликовал рейтинг самых популярных сериалов 2020 года. Первое место занял фантастический боевик про супергероев "Пацаны", снятый Amazon по одноименному комиксу.
Далее следуют два творения Netflix – испанская криминальная драма "Бумажный дом" и немецкий сериал "Тьма", который привлек внимание зрителей огромным числом действующих лиц и сюжетными переплетениями.
В топ-5 также попали криминальная драма "Озарк" и сериал "Мандалорец", являющийся частью вселенной "Звездных войн".
Шестым в списке оказался "Ход королевы", седьмое место заняла "Академия "Амбрелла". Также в рейтинг попал "Мир Дикого Запада", "Ведьмак", "Корона" и документалка "Король тигров: Убийство, хаос и безумие".
Ранее мы писали, что комедия "Холоп" Клима Шипенко признана самым популярным фильмом 2020 года.
Фото: pixabay.com
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