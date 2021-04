Кинопремия "Оскар-2021": победители и номинанты

Награды вручили по 23 номинациям.

В Лос-Анджелесе 25 апреля состоялась 93-я церемония вручения премии "Оскар". Победителей выбрали в 23 номинациях: от лучшего фильма и актера до лучшего звука и грима и прически. Церемония прошла офлайн.

На звание "Лучшего фильма" претендовали "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Отец" Флориана Зеллера, "Иуда и черный мессия" Шака Кинга, "Манк" Дэвида Финчера, "Минари" Ли Айзека Чуна, "Девушка, подающая надежды" Эмиральды Феннел, "Звук металла" Дариуса Мардера, "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина. Статуэтку завоевала "Земля кочевников" с Фрэнсис МакДормард в главной роли.

Всего фильм о 60-летней безработной Ферн, отправившейся кочевать из штата в штат в поисках сезонных заработков, получил уже свыше 230 различных наград, в том числе премии "Золотой глобус", BAFTA, "Готэм", "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля.

Лучшим режиссером также признали Хлою Чжао, автора фильма-победителя. Чжао стала второй женщиной, взявшей приз за режиссуру. Остальными номинантами были Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Ли Айзек Чун ("Минари"), Дэвид Финчер ("Манк"), Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды").

В копилку наград "Земли кочевников" ушла и статуэтка "Оскара" в номинации "Лучшая актриса", ее завоевала Фрэнсис МакДорманд. Претендовали на награду также Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза"), Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей").

Звание "Лучшего актера" присудили Энтони Хопкинсу, сыгравшему старика с деменцией в фильме "Отец". Это второй "Оскар" актера: первую статуэтку Хопкинс получил за роль в фильме "Молчание ягнят". Другими номинантами были Риз Ахмед и его роль в "Звуке металла", Стивен Ян и роль в "Минари", ушедший из жизни Чедвик Боузман и его роль в "Ма Рейни: Мать блюза", Гэри Олдман и его роль в фильме "Манк".

Лучшим актером второго плана стал Дэниэл Калуя за роль Фреда Хэмптона в фильме "Иуда и черный мессия". Номинантами выступили также коллега Калуи по фильму Лакит Стэнфилд, Саша Барон Коэн с ролью в "Суде над чикагской семеркой", Лесли Одом-мл. из "Одной ночи в Майами" и Пол Раджи из "Звука металла".

Награду в номинации "Лучшая актриса второго плана" получила Юн Ё Джон, сыгравшая бабушку в фильме "Минари". Юн стала первой корейской актрисой, завоевавшей "Оскар", кроме того, роль принесла ей премию Актерской гильдии и премию BAFTA. Претендовали на награду также Мария Бакалова ("Борат 2"), Оливия Колман ("Отец"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Аманда Сэйфред ("Манк").

Приз за лучший оригинальный сценарий получил фильм "Девушка, подающая надежды" Эмиральды Феннел. Сценарий отметили и на церемонии вручения наград академии BAFTA. Номинантами на награду выступали "Иуда и черный мессия", "Минари", "Суд над чикагской семеркой" и "Звук металла". Лучшим адаптированным сценарием признали сценарий Флориана Зеллера и Кристофера Хэмптона для фильма "Отец". В основе картины лежит пьеса. Премию рассчитывали получить также фильмы "Земля кочевников", "Белый тигр", "Борат 2" и "Одна ночь в Майами".

В номинации "Лучший иностранный фильм" победила датская картина "Еще по одной" с Мадсом Микельсеном в главной роли. Фильм Томаса Винтерберга до "Оскара" успел завоевать почти 40 других наград. Номинантами на статуэтку в этой номинации были также "Лучшие дни" Дерека Цана, "Коллектив" Александра Нанэу, "Человек, который продал свою кожу" Каутера Бен Ханьи, "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич.

Лучшей песней премии стала композиция H.E.R. – "Fight for You" из фильма "Иуда и черный мессия". Претендовали на статуэтку также песни "Hear My Voice" из "Суда над чикагской семеркой", "Húsavíkt" из "Музыкального конкурса „Евровидение"", "Io Si (Seen) из фильма "Вся жизнь впереди", "Speak Now" из "Одной ночи в Майами".

Лучшим документальным фильмом стал "Мой учитель-осьминог" – видеодневник океанолога и документалиста Крейга Фостера. Лучшей корометражной "документалкой" признали фильм "Колетт" об участнице Французского Сопротивления и ее путешествии в Германию. Приз в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" получила картина "Если что-то случится, я люблю вас" о двух родителях, потерявших ребенка из-за стрельбы в школе. Лучшей игровой короткометражкой стала картина "Два далеких незнакомца" о временной петле, в которую попали герои, и убийстве афроамериканцев полицией.

Статуэтку "Оскара" в номинации "Лучший композитор" получила команда мультипликационного фильма "Душа" – Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист. Сам мультик о джазовом музыканте и его путешествии по ту сторону жизни получил награду как лучший анимационный фильм. Соперниками "Души" были мультфильмы "Вперед", "Легенда о волках", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Путешествие на Луну".

Лучшим монтажом отличилась картина "Звук металла", статуэтку вручили монтажеру Миккелу И.Г. Нилсену. Лучшим оператором стал Эрик Мессершмидт, работавший над "Манком". Лучшим художником-постановщиком признали Дональда Грэма Берта и Джен Паскаль из того же "Манка".

За лучшие визуальные эффекты статуэткой наградили команду фильма Кристофера Нолана "Довод", Эндрю Джексона, Ли Дэвида, Эндрю Локли и Скотта Фишера. Награду "Лучший звук" отдали команде "Звука металла" – Николасу Бекеру, Хайме Бакшту, Мишелю Куттоленку, Карлосу Коресу и Филиппу Бладу. В этом году в номинацию объединили некогда раздельные "Лучший монтаж звука" и "Лучшее сведение звука".

За дизайн костюмов оценили художницу по костюмам Энн Рот, работавшей над "Ма Рейни: Мать блюза", лучшими мастерами грима и причесок признали команду того же фильма – Серджио Лопес-Ривера, Мию Нил, Джамику Уилсон.

