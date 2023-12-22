Алексей Герман-младший поблагодарил Петербург за помощь в создании фильма "Воздух"

Во время съёмочного процесса создателей фильма ждало немало испытаний.

Режиссёр Алексей Герман-младший рассказал "Петербургскому дневнику" о сложностях при съемках фильма "Воздух", посвящённого женскому авиационному отряду. Премьера фильма, который стал самым трудным в карьере Германа, изначально должна была состояться в конце 2020 года, но съёмки и монтаж затянулись на пять лет.

Во время съёмочного процесса создателей фильма ждало немало испытаний: им не повезло с погодой, так как зимой 2019-2020 годов в Петербурге не было достаточно снега для нескольких сцен, связанных с блокадой Ленинграда. Однако с штормами проблем не возникло: аэродромы, построенные у Финского залива, были разрушены и затоплены, а самолеты требовалось держать специализированной техникой, чтобы не унесло. Однако пандемия коронавируса существенно повысила цены на кинопроизводство, и санкции только усугубили ситуацию. В результате, стоимость производства фильма почти удвоилась.

Режиссёру и его команде пришлось приложить много усилий, чтобы бюджет увеличился всего на 35%: они даже обратились к правительству Петербурга и получили субсидию.

Сейчас фильм полностью готов к масштабному прокату по всей стране. Он появится в кинотеатрах 18 января. Дату мы выбрали не случайно, ведь 18 января 1943 года произошел прорыв блокады Ленинграда, а уже 27 января этого года мы будем праздновать 80-летие со дня полного освобождения нашего города от фашистских захватчиков. Алексей Герман-младший, режиссёр

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"