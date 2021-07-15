Французы отметили Национальный день.

Салют над Эйфелевой башней стал кульминацией Национального дня в Париже. Об этом рассказали местные жители. В среду 14 июля большое количество граждан собрались на главных улицах столицы Франции, чтобы наблюдать за "фейерверком свободы".

Мэрия города рассказала журналистам о том, что в текущем году было запланировано пиротехническое шоу. Оно прошло в девятый раз на Эйфелевой башне. Мероприятие продолжалось около получаса. На этот раз организаторы сделали основными оттенками золотые.

Праздник символизирует освобождение французов от домашнего заточения, в котором им пришлось находиться больше года из-за пандемии. До фейерверка жители увидели праздничный концерт на Марсовом поле. В нем были задействованы артисты Национального оркестра, пианист Александр Канторов, скрипач Рено Капюсон, трубач Ибрагим Маалуф, меццо-сопрано Клементин Марген.

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Видео: YouTube / KerOi TV