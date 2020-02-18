Рейсы будут выполняться из Москвы и Петербурга с 24 июля.

Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По данным специалистов, рейсы до двух стран Евросоюза будут выполняться с 24 июля. Из Москвы россияне четыре раза в неделю могут отправиться до Парижа и Ниццы. Из Петербурга два раза в неделю будут курсировать рейсы до Парижа и Ниццы. Четыре раза в неделю попасть в Прагу можно будет из российской столицы.

Франция призвала страны-партнеры не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая.

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