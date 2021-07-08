Франция призвала страны-партнеры не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая

Клеман Бон не хочет доверять вакцинам, которые еще не одобрены в ЕС.

Франция считает, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, разработанные в КНР и РФ. Такое заявление сделал государственный секретарь внешнеполитического ведомства Клеман Бон. Он выступил в эфире местного телеканала France 2.

Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Чиновник заметил, что ЕС одобрила и признала только четыре препарата для профилактики коронавируса. Париж призвал быть осторожными в отношении остальных вакцин и сказать им "нет". Бон также прокомментировал информацию о возобновлении полетов с Москвой. В МИД напомнили, что страна регулярно обновляет перечень государств, с которыми возможно авиасообщение. В зависимости от эпидемиологической обстановки страны попадают в зеленую, оранжевую или красную зоны.

Моряки судна Pacifica вернулись в Россию спустя почти девять месяцев после его ареста.

Видео: Twitter / @CBeaune